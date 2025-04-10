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Ahmet Minguzzi duruşması CANLI izle! Ahmet Minguzzi davası duruşması başladı mı, dava sonuçlandı mı?

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Ahmet Minguzzi duruşması canlı izle aramaları, 10 Nisan 2025 itibarıyla mahkeme süreci başlayan davaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Ahmet Minguzzi duruşması canlı izlenebilir mi? Ahmet Minguzzi davası başladı mı, sonuçlandı mı?

Ahmet Minguzzi duruşması canlı izle isteyenler, davanın seyrini anbean takip etmek istiyor. Ancak duruşmaların büyük bir bölümü çocuk sanıkların yargılandığı özel mahkemelerde gerçekleştiğinden kapalı oturum olarak yapılıyor ve kamuoyuna canlı yayınla açık şekilde sunulmuyor. Bu nedenle "Ahmet Minguzzi duruşması canlı izle" şeklinde arama yapan kullanıcılar, güncel bilgileri yalnızca resmi açıklamalar ve haber kaynakları aracılığıyla öğrenebilir.

AHMET MINGUZZI DURUŞMASI CANLI İZLE

Duruşmaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonu önünde, duruşmaya katılmak isteyen avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesinde, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabri tahrip edildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, saldırının duruşma öncesi aileye ve yargıya tehdit mesajı niteliğinde olduğunu belirtti.

Ahmet Minguzzi duruşması CANLI izle! Ahmet Minguzzi davası duruşması başladı mı, dava sonuçlandı mı?

AHMET MINGUZZI DAVASI DURUŞMASI BAŞLADI MI?

? İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:20'de başladı.

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Ahmet Minguzzi duruşması CANLI izle! Ahmet Minguzzi davası duruşması başladı mı, dava sonuçlandı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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