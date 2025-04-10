Ahmet Minguzzi duruşması CANLI izle! Ahmet Minguzzi davası duruşması başladı mı, dava sonuçlandı mı?

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AHMET MINGUZZI DURUŞMASI CANLI İZLE

Duruşmaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anne ve babası, aile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma salonu önünde, duruşmaya katılmak isteyen avukatlar ve güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Duruşma öncesinde, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabri tahrip edildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, saldırının duruşma öncesi aileye ve yargıya tehdit mesajı niteliğinde olduğunu belirtti.

AHMET MINGUZZI DAVASI DURUŞMASI BAŞLADI MI?

? İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:20'de başladı.