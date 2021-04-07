Ahmet Metin Genç, TÜFAD'ı ziyaret etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile birlikte TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ile birlikte TÜFAD (Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TÜFAD Trabzon Şubesi Başkanı Metin Bak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Başkan Ahmet Metin Genç, TÜFAD'ın Trabzon'da futbolun gelişmesinde çok önemli katkılarının olduğunu kaydetti.

"Spor bizim tanıtım yüzümüz"

Trabzon'un hem ulusal hem de uluslararası arenada spor başarılarıyla adını duyurduğunu belirten Başkan Genç, "Her zaman defaatle belirttiğimiz gibi Trabzon spor şehridir, futbol şehridir. Spor bizim aynı zamanda bir yönüyle de tanıtım yüzümüzdür. Sadece futbolda değil, bütün spor dallarında elde ettiğimiz başarılarla şehrimizin adını duyuruyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası alanda sportif faaliyetlerde elde ettiğimiz başarılar şehrimizin adının duyurulmasında çok önemli bir faktör. Bunun bilincindeyiz. Dolayısıyla sporu bir yönüyle şehrimizin tanıtım ve reklam yüzü olarak da görüyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak da bugüne kadar ne gerekiyorsa spor konusunda destek olmaya çalıştık. İmkanlarımız ölçüsünde bütün spor faaliyetlerine katkı sunmak için gayret ettik. Özellikle amatör spor kulüplerimize birçok alanda destek oluyoruz. Başta ekipman desteği olmak üzere, fiziki mekan ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda da katkı sunuyoruz" dedi.

"Yetenekli gençlere sahibiz"

TÜFAD Trabzon Şubesi Başkanı Metin Bak ise konuşmasında Trabzon'un spor altyapısının son derece güçlü olduğuna vurgu yaptı. Genç'e spor faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten Bak, "Sportif başarılarıyla öne çıkan bir şehiriz. Son derece yetenekli gençlerimiz var. Gençlerimiz ve çocuklarımız sportif faaliyetlere oldukça meraklı. Her türlü spor faaliyetiyle yakından ilgileniyorlar. Onların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve kendilerini geliştirmelerine imkan tanımak oldukça önemli bir konu. Belediyelerimizin bu anlamda desteği çok mühim Spor tesislerinin hayata geçirilmesi ve spor alanlarının oluşturulması gibi birçok konuda belediyelerimizden destek alıyoruz. Bu desteklerin daha güçlü bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı