Ahmet Mehmet: Zehirli Sarmaşık Şarkısıyla Büyülüyor
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Ahmet Mehmet: Zehirli Sarmaşık Şarkısıyla Büyülüyor

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Ahmet Mehmet: Zehirli Sarmaşık Şarkısıyla Büyülüyor

Sözleri Murat Onur Denizalp'e ait olan Zehirli Sarmaşık şarkısıyla ilk single çalışmasını dinleyicilere sunan Ahmet Mehmet dikkatleri üzerinde çekti. Şarkının aranjörlüğünü Tolga Borucu ve Olcay Bağrıyanık yaparken; şarkının klip yönetmenliğini ACK Productions tarafından gerçekleştirildi. Radyo pr çalışmasını Aria Pr tarafından gerçekleştiren genç şarkıcı çıkış şarkısı ile dinleyenlerden büyük beğeni kazandı.

Şarkının geri vokalinde Elvan Borucu'nun görev aldığı Zehirli Sarmaşık, Ahmet Mehmet'in ilk single çalışması olmakla beraber, genç şarkıcı, yeni proje ve çalışmalara devam edeceğini söylüyor.

Halen Almanya'da yaşayan, müzik tutkusu yanında iş hayatını da dolu dizgin sürdüren Ahmet Mehmet; kendi yazdığı eserlerinin de altyapı çalışmalarına devam ettiğini, duygularını şarkılarına yansıttığını da sözlerine ekliyor.

Ahmet Mehmet Kimdir?

Yunanistan/Gümülcine'de 1985 yılında doğan ve 1987 yılından beri Almanya'da yaşayan Ahmet Mehmet; genç yaşlarında edindiği müzik tutkusunu, kendi imkânlarıyla amatör şekilde yaşatmaya çalışmış, kendisini geliştirerek, kendi Home Studiosu'nu kurarak, başarılı işlere imza atıyor.

16 yaşından beri müziğe olan tutkusunu hem seslendirme hem de şarkı sözü yazarak geliştiren, yaptığı amatör çalışmalarla kendini sürekli geliştirerek, günümüzde adından söz ettirmeyi başaran Ahmet Mehmet, 2021 yılında çıkardığı ilk single çalışmasıyla da göz dolduruyor.

Kendi imkânlarıyla Home Studio kurarak müzik tutkusunu daha ileri taşıyan genç şarkıcı, çıkardığı ilk Single olan Zehirli Sarmaşık ile iyi bir başarı elde ettiğini ve Nisan ayında da müzikseverlerin karşısına yepyeni şarkılarla çıkacağını ifade ediyor.

Kaynak: Bültenler

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