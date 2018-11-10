Ahmet Kural Tarafından Dövüldüğünü Söyleyen Sıla, Günler Sonra Yaptığı İlk Paylaşımda Atatürk'ü Andı

Geçtiğimiz günlerde avukatı ile Çağlayan Adliyesi'ne giderek oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan ve hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarttıran şarkıcı Sıla, günler sonra ilk paylaşımını yaptı.

ATATÜRK'Ü ANDI

Başarılı şarkıcı günler sonra ilk paylaşımını 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için paylaştım yaptı. Atatürk'le alakalı video paylaşan Sıla, "Saygıyla" notunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Kural'ın kendisini dakikalarca dövdüğünü ve ölümle tehdit ettiğini iddia eden Sıla, oyuncu için uzaklaştırma kararı aldırdı. Konu hakkında ifade veren Ahmet Kural ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Savcılık, Sıla'nın darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural hakkında "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.