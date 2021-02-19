AHMET KURAL'IN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI (1)
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AHMET KURAL'IN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI (1)

19.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:17
AHMET KURAL'IN YENİDEN YARGILANMASINA BAŞLANDI (1)

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

ŞARKICI Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

DAVANIN GEÇMİŞİŞarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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