Ahmet Kural'ın 'Yalancı Tanık' İddiasıyla Suçladığı Lise Öğrencisi, Kural'ı Savcılığa Verdi
Ahmet Kural'ın 'yalancı tanık' iddiasıyla suçladığı lise öğrencisi H.Z.T, "Ahmet Kural bana iftira atıyor" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Lise öğrencisi, "Ahmet Kural baskı kurmaya çalışıyor, cezalandırmasını istiyorum" dedi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasındaki şiddet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ahmet Kural'ın geçtiğimiz gün 'yalancı tanık' iddiasıyla şikayetçi olduğu lise öğrencisi, Kural'ı "İftira atıyor" diyerek savcılığa verdi.
"BEN YALANCI TANIKLIK YAPMADIM"
Sözcü'nün haberine göre; Sıla'nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Ahmet Kural ve Sıla tartışmasında yandaki villada o geceye tanık olduğunu ifade eden, 17 yaşındakiH.Z.T'nin, "Ben yalancı tanıklık yapmadım" diyerek Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak 'iftira' suçlamasıyla şikayetçi olduğunu söyledi. H.Z.T. dilekçesinde, olay günü Ahmet Kural'ın villasının yanındaki villada, arkadaşı ile oturduğunu, gece saat 04.00 sıralarında Kural'ın villasında tartışma sesi duyduğunu belirterek, "Ahmet Kural'ın bir kadına tokat attığını kadının 'Ahmet yapma içeri geçmek istiyorum' şeklinde sözlerine rağmen Ahmet Kural'ın bağırmalarının devam ettiğini, kadına galiz küfürler ettiğini duyduğunu" söyledi.
"INSTAGRAMDAN SILA'NIN MENAJERİNE ULAŞTIK"
Darp olayını Sıla'nın şikayeti üzerine duyduklarını ifade eden H.Z.T., "Sıla'nın instagram hesabından sılanın menajerine ulaştık, tanıklık edebileceğimizi söyledik. Duyduklarımızı ve bildiklerimizi savcılık makamına aktardık. Bu süreçte Ahmet Kural kendisini suçtan kurtarmak maksadıyla yalan tanıklık yaptığımı iddia etmektedir. Psikolojik baskı uygulamak için de haberler yaptırmaktadır. Bu nedenle Ahmet Kural'ın iftira suçundan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
"İFADE VERMEK İSTEDİĞİMİZİ SÖYLEDİK"
Lise öğrencisi tanık H.Z.T. soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde ise, olay gecesi saat 04.00 sıralarında Ahmet Kural'ın evinden tartışma sesler geldiğini ifade ederek, "Bir kadınla tartıştığını hatta kadına bazen tokat attığını duyuyorduk. Fakat bunun Sıla olduğunu anlamadık. Dayak seslerinin yanında Ahmet Kural'ın 'Or…sun sen, seni öldüreceğim. Dışarı çıkmayacaksın sen dayak istiyorsun. Bak şimdi neler oluyor' şeklinde seslerini duyduk. Sürekli bahçe ve ev arasında sesler gidip geliyordu. Bir ara kadından 'Ahmet yapma içeri geçmek istiyorum' şeklinde sözler söylediğini duyduk. İki ev arasında herhangi bir duvar yoktur. Sınır sadece uzun ağaçlardır. Yaşananları görmedik ama duyduk. Olaydan sonra Sıla'nın menajerine ulaştık. İfade vermek istediğimizi söyledik. Sıla bize ulaşmadı biz Sıla'ya ulaştık" dedi.
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bu dayakçı adamlar aynı hastalıklı tipler, önce yapar sonra ya karşı tarafı aşağılayarak hak ettiğini iddia edecek şekilde toplumda küçük düşürmeye canla başla çalışır, sonra ona destek verenlere sataşır, sonra aslında bana komplo kurdular der... bi adam bi insan olamadıkları için yaptığının arkasında duramaz , hatalıydım diye özür aklından geçmez, ha gayret kendini aklama derdinde ... Bu bile şiddetin devamı kadına, ne sılası ne ahmeti umurumda, ama bu eylemleri yapanların kökü kazınmalıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YEŞİM SALKIMIN GÜZEL BİR CÜMLESİ VARDI ÜLKEMİZDE ÜNLÜ OLMAK İSTEYEN O KADAR ÇOK İNSAN VARKİ; BU UĞURDA ...............??????Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KOCA TRABZONDAN BÖYLE DEĞERLER ÇIKMAYU DAAACevap Yaz Yayından Kaldır
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Günlerdir iki salak ülkenin gündemini meşgul ediyor. Ülkenin başka sorunu yokmuş gibi, lütfen itibar etmeyin iki gerzek, yetmedi tezek.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Duyulamaz diye kapı gibi üniversite raporu var buna rağmen ben tokat sesini bile duydum diyor, bence bu genci her yönüyle bir incelemeliler.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır