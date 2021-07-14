Ahmet Kural'ın avukatından açıklama
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Ahmet Kural'ın avukatından açıklama

Ahmet Kural'ın avukatından açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı davaya ilişkin avukatı yazılı bir açıklama yaptı.

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı davaya ilişkin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davanın karara bağlanmasının ardından Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın yazılı bir açıklama yaptı.

"KARARI İSTİNAF EDECEĞİZ"

Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müvekkilim Ahmet Kural hakkında bugün görülen davada, yerel mahkemece Bölge Adliye Mahkemesi tarafından müvekkilim lehine kesin olarak verilen bozma kararına uyulmamıştır. Ayrıca üst mahkemenin toplanmasını istediği eksik deliller toplanmamış ve müvekkilim hakkında eski kararın aynısı verilerek cezası ertelenmiştir. Bugün verilen karar kesin karar olmayıp, istinaf yolu açık olarak verilmiştir. Söz konusu kararı istinaf edeceğimizi bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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