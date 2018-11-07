Gülben Ergen'den, Şiddet Gördüğünü Söyleyen Sıla'ya Destek: Duruşu Türk Kadınına Örnek Oldu

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından bir çok ünlü isim Sıla'ya destek vermiş, yaşanan duruma tepkilerini sözlü ve yazılı açıklamalarla dile getirmişti. Sıla'ya destek verenden biri de sanatçı Gülben Ergen di.

"SILA'YA DESTEĞİ ZORUNLU OLARAK GÖRMÜYORUM"

2.Sayfa'ya konuk olan Gülben Ergen konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Ahmet Kural'ı tanımıyorum, Sıla ile de merhabamız var sadece. Sıla'ya ilk desteği zorunlu olarak görmüyorum Kadının kadına desteği çok önemli. Sıla'nın o anki duruşu Türk kadınına örnek oldu. Kadının kadına destek olması gerekir, Olay anında orada değildim, bilmiyorum"dedi.

"BİRÇOK KİŞİ CEZA ALACAK"

Sıla'nın adliyeye gidip şikayetçi olmasının basına yansımasına da değinen Gülben Ergen, kendisinin de birçok konuda adliyeye gittiğini vurguladı. Ergen, konuyla ilgili çarpıcı açıklama da yaptı.Ergen hala davaların devam ettiğini de ekleyerek, "Gizli saklı 26 kez adliyeye gittim. Açtığım dava sonucu çok kişinin ceza aldığını duyacaksınız. Cezaevi kararları çıkabilir" dedi.