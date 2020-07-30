Ahmet Kaya: "Paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" Siyasetçi Ahmet Kaya, Kurban Bayramının paylaşmaya, birlik ve beraberliğe en güzel özel günlerden birisi olduğunu belirterek, mesaj yayımladı.

Siyasetçi Ahmet Kaya, Kurban Bayramının paylaşmaya, birlik ve beraberliğe en güzel özel günlerden birisi olduğunu belirterek, mesaj yayımladı.

Mübarek Kurban Bayramı'nın aziz milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel sergilendiği dile getiren Ahmet Kaya, dini bayramlarımızın sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının güçlenmesine vesile olduğunu kaydetti.

Kaya, Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincinin yaşandıklarını dile getirerek, "Bu mübarek Kurban Bayram'nın neşesini birlikte yaşayacağız. Bayram ziyaretlerini belki bu sene sağlık koşullarından dolayı gerçekleştiremeyeceğiz ama gönüllerde yaşayacağız. Bayramda özellikle maske, hijyen kurallarına uymalıyız.

Paylaşmanın mutluluğunu yaşadığımız, dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu mübarek Kurban Bayramında, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da arttığı; sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu mübarek Kurban Bayramı'nın başta tüm İslam alemi olmak üzere, Adıyamanlı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA