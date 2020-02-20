''Ahmet Kaya içimde uhdedir ''

20.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:47

Piyanist albümüyle ilgiliPAL FM'e sürpriz açıklamalar yapan sanatçı, albümde yer alan"Güzel Karım" isimli şarkı için; "boşandığım eşim için yazdım. Ona dinletince benimle barıştı. Bu yüzden benim için manevi değeri yüksek bir şarkıdır" dedi. Müzik kariyerinde çalışmadığı tek sanatçının neden Tarkan olduğu sorusuna ise sanatçı, "Tarkan'la bir defa yan yana geldik ama şarkı konusunda anlaşamadık bir daha bende tercih etmedim o da tercih etmedi yani içimde uhde kalmadı" şeklinde açıklamada bulundu.

Kaan Gökman'ın içinizde hangi sanatçıuhde kaldı sorusunu ise "içimde uhde kalan tek sanatçı Ahmet Kaya'dır, onunla çalışmak isterdim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler