01.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:59

2010 yılında Türk Kızılay Beypazarı Şube Başkanlığı'na seçilen Ahmet Kavas, şikâyet üzerine gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay, söz konusu suçun hiçbir şekilde affedilemez olduğunu belirterek söz konusu kişinin görevine son verildiğini söyledi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir konularını araştırdı.

AHMET KAVAS KİMDİR?

Ahmet Kavas Doğum tarihi: 1964

Ahmet Kavas Kaç Yaşında: 56 yaşında

Ahmet Kavas Nereli: Kargucak, Terme, Samsun

Ahmet Kavas Kitaplar: Osmanlı-Afrika ilişkileri,

Ahmet Kavas Eğitimi: 1982 Merzifon İmam-Hatip Lisesi/ 1987 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/ Paris Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bilimleri Bölümü

AHMET KAVAS BİYOGRAFİ?

Ahmet Kavas, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kargucak köyünde doğdu. 1982 yılında Merzifon İmam-Hatip Lisesi'ni ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1988 yılı Eylül ayında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın verdiği yüksek lisans ve doktora bursunu kazanarak Fransa'ya gitti. 1991 yılında, Paris Üniversitesi Coğrafya, Tarih ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde, Afrika'da İslam ve Müslüman Toplumlar Uzmanı Prof. Dr. Jean-Louis Triaud'un yanında akademik çalışmalarda bulunan Kavas, 1835-1912 Yılları Arasında Osmanlı İdaresi ile Senusiye'nin Münasebetleri konulu yüksek lisans tezini bitirdi. Kavas, 25 Mayıs 1996 tarihinde, Fransızca Konuşulan Afrika'da Modern Arapça - İslam Eğitiminin Gelişmesi, Mali Cumhuriyeti Medreseleri, 1980-1994 Yılları arasında Başkent Bamako'nun Konumu konulu doktora tezini tamamladı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek, 10 yıl kadar süreyle İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)'nde araştırmacı olarak görev yaptı. 2006'da Osmanlı-Afrika İlişkileri adlı kitabı yayımlandı.

2008 yılında profesör unvanı alan Kavas, Osmanlı Afrikası üzerine akademik çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde sürdürdü. Aynı yıl T. C. Başbakanlık Müşaviri oldu. 2011 yılından beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte olan Kavas, 2012 yılında Resmi Gazetede yayınlanan büyükelçiler kararnamesiyle Türkiye'nin Çad Büyükelçisi olarak atanmış ve 30 Haziran 2015 tarihine kadar bu görevde bulunmuştur.31 Ağustos 2015'te İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan vekili olarak görevlendirilmiştir.

Ahmet Kavas aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF)'nin başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Daha sonraları sadece Afrika üzerine araştırmalar yapan Afrika Araştırmaları Derneği (AFAM)'ı kurdu (Kasım 2016) ve başkanlığı yürütmektedir..

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