Ahmet Karabacak Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde aday olmak için görevinden istifa etti.

MHP'den aday olmak üzere görevi bırakan Karabacak, "Başta siyasi camiam ve esnaf camiası olmak üzere, hemşehrilerimizden büyük bir destek aldım. Ben önce Karabük, sonra da Türk Milliyetçisi bir insanım, her ne şartta olursa olsun Cumhur ittifakına, yani milli ittifaka destek vereceğiz. Ancak arkadaşlarımız, ağabeyimiz, büyüğümüz, bizi zaferlere alıştıran insan Rafet Vergili Ağabeyimizin aday olmaması durumunda benim aday olmam noktasına bana baskı yapıyor. Hem camiamızın gür sesi olarak ağabeyimizle birlikte yürümek, hem de başta esnaf camiası olmak üzere, tüm Karabük'ü parlamentoda temsil etmek üzere bu göreve seve seve talip olmaya hazırım" İfadelerini kullandı. - KARABÜK