Ahmet, kanser hastalığını babası ile yenmek için bekliyor

02.10.2019 18:01

Zekiye Ataç, kanser hastası 8 yaşındaki oğlu Ahmet Burhan Ataç için sosyal medyada kampanya başlattı. Ailenin tek isteği, Ahmet'in zorlu hastalık ve tedavi sürecini tutuklu yargılanan babası Harun Reha Ataç ile beraber atlatması.



Anne Zekiye Ataç, Ahmet'in hastalık sürecini ve "hastalığını babası ile yenme" dileğini euronews Türkçe için anlattı. Euronews.com'da Görüntüle