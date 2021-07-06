Ahmet Kaçmaz, Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Ahmet Kaçmaz, Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ahmet Kaçmaz, Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Çekya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında A finale yükseldi.

Çekya'da düzenlenen Dünya Oryantiring Şampiyonası'nda milli sporcu Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında A finale yükseldi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz Ahmet Kaçmaz, orta mesafe eleme yarışmasında Türkiye tarihinde ilk defa ilk 15'e girerek, A finale kalan Türk sporcu olmayı başarmış ve bizleri gururlandırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kısa mesafe eleme yarışmasında 12. olan Elif Gökçe Avcı da bu kategoride A finale kalma başarısı gösteren ilk kadın sporcu olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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