Ahmet İnanır kimdir? Doç. Dr. Ahmet İnanır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve branşı ne? Ahmet İnanır'ın hayatı ve biyografisi
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Ahmet İnanır kimdir? Doç. Dr. Ahmet İnanır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve branşı ne? Ahmet İnanır'ın hayatı ve biyografisi

25.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:12
Ahmet İnanır kimdir? Doç. Dr. Ahmet İnanır kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ve branşı ne? Ahmet İnanır'ın hayatı ve biyografisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ve fıtık ağrısı tedavisi uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Doç. Dr. Ahmet İnanır kimdir, nereli, kaç yaşında, branşı ne? Doç. Dr. Ahmet İnanır hakkında bilgiler haberimizde.

Fizik,Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Doç. Dr. Ahmet İnanır kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği ve branşı ne?

DOÇ. DR. AHMET İNANIR KİMDİR?

Doç. Dr. Ahmet İNANIR, 1969 yılında dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde tamamladıktan sonra Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmuştur.

Doç. Dr. Ahmet İNANIR, Ankara Keçiören'de bulunan kendi özel kliniğinde hastalarını kabul etmektedir.

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