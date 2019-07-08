Ahmet'in pencereden düşüp ölmesiyle ilgili yargılanan kız arkadaşına hapis

KAYSERİ'de, 12'nci kattaki evlerine çağırdığı okul arkadaşı Ahmet K.'yi (16) babası gelince pencerenin dışında saklamak isterken düşerek, ölmesine neden olduğu iddia edilen Elif B. (19), Yargıtay'ın bozma kararıyla yeniden yargılandı. Elif B.'ye, 'taksirle ölüme neden olmak'tan 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Olay, 29 Temmuz 2015'te, merkez Talas ilçesinde meydana geldi. Olay tarihinde 15 yaşında olan lise öğrencisi Elif B., evde kimsenin olmadığı sırada, okul arkadaşı Ahmet K.'yi çay içmeye davet etti. Elif B., erkek arkadaşı ile çay içerken, eve babası geldi. Elif B., iddiaya göre, bu sırada paniğe kapılan Ahmet K.'yi 12'nci kattaki evin oturma odası penceresinden dışarı çıkardı. Ahmet K., burada saklanırken, mermerden tutunarak, aşağı sarktı. Bir süre böyle durmaya çalışan Ahmet K., daha sonra beton zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Elif B. hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Elif B., suçsuz olduğu kanaatiyle beraat etti.

Ailesinin avukatının temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, Ahmet K.'nin pencereden sarktığı sırada Elif B.'nin, pencereyi kapatıp, perdeyi çektiği, dar ve tutunması zor alanda kalan arkadaşının taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

Bozma kararı üzerine Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Elif B. ile Ahmet K.'nin yakınları katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık E.B.'ye, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak, 1 yıl 5 ay 23 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Kaynak: DHA

- Kayseri