Ahmet'in hedefi bilgisayar mühendisi olmak
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Ahmet'in hedefi bilgisayar mühendisi olmak

Ahmet'in hedefi bilgisayar mühendisi olmak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da babasının yaptığı meyan şerbetlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunan Ahmet Yağbasan'ın (12) tek hedefi bilgisayar mühendisi olmak.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da babasının yaptığı meyan şerbetlerini satarak aile ekonomisine katkıda bulunan Ahmet Yağbasan'ın (12) tek hedefi bilgisayar mühendisi olmak.

Pandemi nedeniyle okulunun uzaktan eğitime geçmesinin ardından evinde ders çalışan Ahmet, boş zamanlarında da babasının Ramazan ayına özel yaptığı başta meyan şerbeti olmak üzere el yapımı şalgamı ve limonatayı satarak harçlığını çıkartıyor. Yağbasan, "Ramazan'da el yapımı şerbet, limonata ve şalgam satıyorum. Kazandığım parayı anneme veriyorum, o da evin ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

Şimdiden üniversite hayali kuran Yağbasan, bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi. - HATAY

Ahmet'in hedefi bilgisayar mühendisi olmak
Ahmet'in hedefi bilgisayar mühendisi olmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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