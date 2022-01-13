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Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılacak

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılacak
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi tarafından Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında bir dizi etkinlikle anılacak.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında bir dizi etkinlikle anılacak.

"Huzur", "Beş Şehir" ve "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" gibi Türk edebiyatının klasikleşmiş eserlerine imza atan Tanpınar adına 15-16 Ocak tarihlerinde açık oturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi gerçekleştirilecek.

Program kapsamında usta edebiyatçının fotoğraflarının yer aldığı "Tanpınar'ın Dünyası" sergisi, Medrese Davutpaşa'da açılacak.

"Tanpınar ve Toplumsal Kimlik" başlıklı söyleşide Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış'ın yönetiminde Prof. Dr. Kazım Yetiş, Prof. Dr. Abdullah Uçman ve Dr. Egem Atik konuşacak.

"Tanpınar ve Şehir" başlıklı açık oturumda da konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu ve Dr. Öğr. Üy. Ali Yıldız yer alacak.

Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde ayrıca Tanpınar'ın eserlerinde sıkça dile getirdiği Türk müziği eserlerinin yer alacağı bir konser yapılacak. Yaprak Sayar'ın solist olarak yer alacağı konserde, Beşir Ayvazoğlu da seslendirilecek eserlerin Tanpınar'ın dünyasındaki yerini anlatacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise Doç. Dr. Turgay Anar rehberliğinde Tanpınar'ın eserlerinde çokça işlediği İstanbul'un değişik noktalarının ziyaret edildiği bir gezi düzenlenecek.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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