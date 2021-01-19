Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde dereceye girenler belirlendi
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Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde dereceye girenler belirlendi

19.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:54
Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde dereceye girenler belirlendi

Kepez Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık eser bulunamazken, ikinci, üçüncü ve teşvik ödüllerini kazananlar belirlendi.

Kepez Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Ödülleri'nde birincilik ödülüne layık eser bulunamazken, ikinci, üçüncü ve teşvik ödüllerini kazananlar belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü öncülüğünde başlatılan ve bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada ödüller, sinema sektörünün gelişimini desteklemek, senaristlere, senarist adaylarına destek olmak ve senaryo yazımını özendirmek amacıyla senaryo dalında verildi.

"Türkiye'de kadın olmak" konusunun işlendiği yarışmaya farklı şehirlerden 65 yazar katıldı. Eserleri konunun ele alınışı ve filme dönüşebilirliği kriterlerine göre değerlendiren seçici kurulca birinciliğe değer eser bulunamadı.

Yarışmada Neslihan Bilgin Çelik, "Kusur" adlı eseriyle ikinci, Eda Nur Kaldırım, "Gülü Yitirmek" eseriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Hayati Ateş'e ise "Çiçekli Fistan" eseriyle teşvik ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenler ödüllerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda düzenlenecek törenle alacak.

Yarışma kapsamında ikinci olan eserin sahibine 5 bin, üçüncüye 3 bin, teşvik alan yazara ise 2 bin lira ödül verilecek.

Belirlenen 20 eser ise "Türkiye'de kadın olmak" adıyla kitaplaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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