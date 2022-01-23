Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul'da sempozyumla anıldı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 60. yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen sempozyumla anıldı.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Vefatının 60. Yılı Anısına Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu"na akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki sempozyumda Tanpınar'ın eserleri, ilmi kişiliği, yaşam öyküsü ve akademik fikirleri ele alındı.

İki gün süren sempozyuma gelemeyen vatandaşlar oturumları Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin YouTube kanalındaki canlı yayınlarla takip etti.

Konuşmalar ve tebliğler kitaplaştırılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, daha önce Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Tarık Buğra ve Kemal Tahir gibi Türk edebiyatının önemli isimlerini sempozyumlarla andıklarını belirtti.

Arısoy, Tanpınar'ın şiirden, romana, öyküden makaleye edebiyat tarihine birçok alanda eser verdiğini kaydederek, "Tanpınar, kendisinden sonraki birçok insanı etkilemiş bir büyük romancımız, bir büyük edebiyatçımızdır. Bu sempozyumlardaki konuşmalar ve tebliğleri kitaplaştırarak onları kültür dünyamıza armağan ettik. İnşallah bu kitaplara bir yenisini daha ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma, eski Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı da katıldı.