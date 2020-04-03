Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi, Akseki, Güncel

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından ikinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılındı.

03.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:54
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kılındı

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cemaatle namaz kılınmaması kararının ardından ikinci cuma namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılındı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, cuma hutbesinde salı gecesinin Berat Kandili olduğuna işaret etti.

Berat Gecesi'nde ibadet etmenin ve af dilenmenin önemli olduğunu belirten Şahin, Allah'ın bağışlayıcı olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berat Gecesi günahlarımıza tövbe etme Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve onun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip, Rabb'imizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir. Allah'ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beraatı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun."

"Millet olarak çetin bir mücadele veriyoruz"

İnsanlığın tarih boyunca başta doğal afetler, savaşlar olmak üzere zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Şahin, bu süreçlerden birinin de salgın hastalıklar olduğunu ifade etti.

Söz konusu süreçlerin yaşanmasının ardında ilahi takdirin ve insanın kainatın ilkelerini göz ardı etmesinin önemli bir payının bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulur; 'Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar'. Değerli müminler, bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabb'im makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza 'Şafi' ismi celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan Rabb'imiz içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin."

"Temiz olmayan gıda sağlığımızı bozar"

Berat Gecesi'nde de camilerin kapalı olacağını hatırlatan Şahin, vatandaşların evlerinde aileleriyle ibadetlerini sürdürmesi tavsiyesinde bulundu.

İnsanın en büyük sermayesinin ömrü olduğunu vurgulayan Şahin, bu gede ibadetin yanı sıra gelecek günlerin de muhasebesinin yapılabileceğini aktardı.

Helal ve temiz gıda tüketiminin önemine dikkati çeken Şahin, temiz olmayan gıdaların sağlığı bozduğunu söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur; 'Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip, içip ve yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'nun nimetine de şükredin'. Rabb'imizin bu emrine uyarak temiz ve helal rızkın peşinden koşalım. Unutmayalım ki temiz olmayan gıda sağlığımızı ve helal olmayan gıda ise manevi hayatımızı bozar."

"Bütün insanlığın afiyete kavuşması için dua ve niyazda bulunalım"

Allah'ın bağışlayan ve kullarının dualarını kabul eden olduğunu belirten Şahin, Berat Gecesi'nde dertlerimize deva, hastalıklara da şifa vermesi için Allah'a yakarışta bulunulmasını istedi.

Şahin, "Başta aziz milletimiz ve ümmeti Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete kavuşması için Berat Gecesi'ni fırsat bilerek Rabb'imize dua ve niyazda bulunalım." dedi.

Cuma hutbesini dua ile sonlandıran Şahin, şu duayı okudu:

"Allah'ım peygamberin Eyyub Aleyhisselam gibi sana yalvarıyoruz; 'Rabb'im başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en merhametlisisin'. ya Rabb'im, Eyyub'un duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle. Ona verdiğin şifa gibi hastalarımıza da şifa ver. O'nun sıkıntılarını giderdiğin gibi bizim de sıkıntılarımızı gider. O'na verdiğin rahmetini bizim de üzerimizden eksik eyleme Allah'ım."

Hutbenin ardından Şahin, cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: AA

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