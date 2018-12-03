Ahmet Hakan ile Nagehan Alçı'nın Samimi Pozu Sosyal Medyayı Salladı
Birbirleriyle tartışmalarıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
Birbirleriyle atışmalarıyla bilinen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ortaya çıkan yeni fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.
NE OLMUŞTU?
Birçok polemik yaşayan Ahmet Hakan ile Nagehan Alçı, özellikle 24 Haziran seçimleri öncesi, bu poleimikler zirve yapmıştı. Alçı, Hakan'a "muhbir" demiş, Hakan da Alçı'nın Bank Asya kredisini hatırlatıp "niye size hiçbir şey olmuyor" diye yanıt vermişti.
TARİHE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ
Odatv'de yer alan habere göre; bir yemek masasında çekilen fotoğrafta Ahmet Hakan, Nagehan Alçı ve Milliyet yazarı Verda Özer ile birlikte görünüyor. Ancak, haberde fotoğrafın çekildiği tarihe dair bir bilgi paylaşılmadı.
YORUMLAR (5)
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Gazetecilere daha inananlar varmı ? Yazıp çizdiklerinin yüzde 80'i yalan haber fake).Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AHA DA DÜŞTÜ RESİM ..HELAL AHMET ABİMİZE GAZETECİLİK DERSİ VERİYORDUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM NE VAR Kİ BUN DA..RASİM DÜŞÜNSÜN BANE NE..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kocası düşünsün bize ne?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Topunun sahtekar olduğu belli oldu topu.para için milleti bir birine düşman yaptılar bu çakma bozma sözde gazeteci ler millet olarak bunlara inanmayalım gazeteciler çıkar uğruna konuşuyor lar yalancı topuCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Bu iş başka is .nasıl bir iş mesele .iste öyle bir işCevap Yaz 3 Yayından Kaldır