AHMET HAKAN'A SALDIRI DAVASINDA KARAR

06.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:23

HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un 2015 yılında evinin önünde darp edilmesine ilişkin 7 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 5 sanık hakkında Ahmet Hakan Coşkun'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi. 2 sanık ise beraat etti.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Ahmet Hakan Coşkun'un avukatları ve sanık avukatı katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Kamuran Ergin cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"GAZETECİ OLDUĞU İÇİN SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'un avukatları, "2015 yılında müvekkilimiz televizyon programından çıktıktan sonra gece evinin önünde feci şekilde darp edildi. Bir burun ameliyatı gerçekleşti. Bu saldırı Yahya Kemal Gezen'in talimatıyla gerçekleşmiştir. Yahya Kemal Gezen, sanıkları koruyacağına dair vaat vermiştir. Sanıklar avukat görüşü yapmıştır. Dosyadaki delillerde mevcuttur bütün bunlar. Sanıklar organize olarak örgütlü bir şekilde bu suçu işlemişlerdir. Müvekkilimiz bir gazeteci olduğu için saldırıya uğramıştır. Sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştular.

"KONUŞMA YAPMAK İÇİN GİTMİŞTİK "Sanıklardan Kamuran Ergin ise savunmasında, "Olay tarihinde Ahmet Hakan'ın yanına konuşma yapmak amacıyla gitmiştik. Ben Yahya Kemal Gezen'den herhangi bir talimat almadım. Ani gelişen bir olaydır " dedi.

5 SANIĞA CEZAKararını açıklayan mahkeme, müşteki Ahmet Hakan'a yönelik olarak "Kasten yaralama" suçundan sanıklardan Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında ayrı ayrı toplamda 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ŞOFÖRÜNE YÖNELİK 5 SANIĞA CEZAMahkeme ayrıca sanıklar Yahya Kemal Gezen, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında Ahmet Hakan'ın şoförü Sari Demir'e yönelik "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Uğur Adıyaman da aynı suçtan 6 ay hapis cezası aldı. Ancak bu cezasının ertelenmesine karar verildi.

KORUMASINA YÖNELİK 5 SANIĞA CEZAAyrıca Ahmet Hakan'ın koruması Cemal Ceyhun Kıral'a yönelik "Kasten yaralama" suçundan sanıklar Yahya Kemal Gezen, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler'e 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanık Uğur Adıyaman hakkında da aynı suçtan 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

MALA ZARAR VERME SUÇUNDAN DA CEZA VERİLDİMahkeme, sanıklar Yahya Kemal Gezen, Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler hakkında "Mala zarar verme" suçundan da 3'er bin TL adli para cezası verdi. Sanık Ahmet Şengüler ise "Hakaret" suçundan 3 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılarak bu hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Nezih Özbirinci ve Soner Arık hakkında ise tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.

Kaynak: DHA