Ahmet Furkan Başdemir kimdir?

Ahmet Furkan Başdemir 9 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan Başdemir, ilkokul ve lisede birçok okul programlarında tanıtım ve iletişim alanında çalışmalar yaptı. İstanbul Arel Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Lisans okudu.

Başdemir bir çok kurs ve eğitim kurumundan diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme, liderlik eğitimleri aldı. Üniversite öğrencisi olduğu yıllarda hem Üsküdar Belediyesi radyosunda hem üniversite radyosunda programlar yaptı. Üniversite gazetesinde görevli olarak birçok röportaj yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gazetecilik ile ilgili çalışmalarda yer aldı. Uluslararası alanda gazetecilik eğitimi aldı. TRT 'de stajını yaptı Birçok konferans ve seminer programlarına iletişim alanında katıldı.

2019 yılında Kanal 7 Ana Haber'de Haber Muhabirliği yaptı. Aynı yıl içerisinde, "Yılın En İyi Çıkış Yapan Ana Haber Muhabiri" ödülünü aldı. 2020 Yılında GZT dijital platformunda sunuculuk ve editörlük görevinde bulundu. Aynı yıl içerisinde Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı.

2021 Yılında Haberler.com Youtube Kanalında Program Sunuculuğu görevine başlayan Başdemir 80'den fazla program ile alanında en iyi ünlü kişilerle programlar yaptı. Aynı yıl içerisinde Yılın En İyi Youtube Programı Sunucusu, Yılın En Başarılı Youtube Programı Sunucusu", Yılın En İyi Çıkış Yapan Dijital Medya Üreticisi, Yılın İnternet Programı alanlarında ödüller aldı. 2021 yılı sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Halk Eğitim Merkezinde Diksiyon Öğretmenliği görevine başladı. Başdemir Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com Youtube kanalında programlar yapmaya devam ediyor.

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