Ahmet Fakıbaba kimdir? sorusunun ynanıtı merak ediliyor. Eski AK Parti Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba bu açıklamasında Özer'e istişare çağrısına bulunmuştu. Ahmet Fakıbaba kimdir? Ahmet Eşref Fakıbaba görevi nedir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Eşref Fakıbaba hayatı ve biyografisi

AHMET FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba (d. 16 Aralık 1951, Birecik), Türk siyasetçi ve 2017-2018 yılları arasında görev yapmış eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı. 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir.

AHMET EŞREF FAKIBABA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk siyasetçi ve Eski Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğmuştur. Birecik Lisesinden mezun olduktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında doktor olarak mezun oldu.Ahmet Eşref Fakıbaba, 1982 yılırdım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu.

1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP'den Şanlıurfa Büyükşehir belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonra'dan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un parti'den ayrılış nedenini göstererek parti'den istifa etmiştir. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2009 yılında bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy (%44) alarak Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçildi. 22 Ocak 2013 tarihinde beledevam ettirirken, AK Parti'ye katılmıştır.

7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir.19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ahmet Eşref Fakıbaba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Ahmet Eşref Fakıbaba, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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