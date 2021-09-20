AHMET FAKİ'YE VEDA

BURDUR'un kanaat önderlerinden emekli vaiz Ahmet Faki (84) yaşamını yitirdi.

Bir süredir Burdur Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören emekli vaiz Ahmet Faki, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 36 yıl Burdur Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan emekli olduktan sonra da sivil toplum kuruluşlarında yaptığı sohbetlere devam eden Faki için Sultandere mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, önceki dönem Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, Faki'nin ailesi, yakınları ve Burdurlular katıldı.

Faki'nin cenazesi İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.