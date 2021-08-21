Ahmet Erozan kimdir? Ahmet Erozan kaç yaşında, nereli? Ahmet Erozan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Erozan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Erozan kaç yaşında, nereli? Ahmet Erozan hayatı ve biyografisi! Ahmet Erozan kimdir?

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AHMET EROZAN KİMDİR?

1969 yılında Saint Joseph Lisesi'nden, 1973 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Demokrat Partili eski milletvekili ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Agah Erozan'ın oğludur[

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir.

Diplomasi hayatı

Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 1986-1989 yıllarında NATO Genel Sekreterliği Siyasi İşler Bölümü'nde Siyasi Danışmanlık yaptı. 1991-1995 yıllarında Moskova Büyükelçiliği'nde Müsteşar ve Birinci Müsteşar, 1995-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Boru Hatları Daire Başkanı, 1997-1998 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Kafkaslar ve Slav Ülkeleri Genel Müdür Yardımcısı ve AGİT Minsk Grubu üyesi olarak görev yaptı, 1998'de Bosna-Hersek Büyükelçiliği'ne atandı ve 4 yıl bu görevde bulunduktan sonra 2002-2004 yılları arasında AGİT Taşkent Ofisi Başkanı oldu. 2004 yılında kısa süre Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttükten sonra 2004 yılında İdari İşlerden sorumlu Müsteşar yardımcılığına getirildi, 15 Aralık 2006'dan 31 Ekim 2011'e değin OECD Daimi Temsilciliği yaptı. Temmuz 2012'den itibaren 3 yıl, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Genel Sekreter Birinci Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.