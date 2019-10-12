Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının sesi oldu

12.10.2019 12:12

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çölyak hastalarının TBMM'de sesi oldu. Meclis genel kurulunda söz alan ve Çölyak hastalığı hakkında milletvekillerini bilgilendiren Erbaş, Çölyak hastalarına ödenen sosyal yardım ücretlerinin artırılması gerektiğini söyledi.



Çölyak hastalarının ancak glütensiz ürünle beslenmesi gerektiğini belirten Ahmet Erbaş, bu hastalara SGK tarafından verilen sosyal yardım ücretinin azlığına dikkat çekti. Milletvekili Erbaş, "Bu hastalara verilen ücret 108 TL.dir. Ürünlerin fiyatları ise afaki derecede yüksektir ve kısıtlı üretilmektedir. Maalesef her ilde ürünler de bulunmamaktadır. Ürünlerin fiyatlarına bir de kargo ücreti eklendiğinde hastalarımız maddi olarak iyice zorlanmaktadır. Çölyak ödeneklerinin kesinlikle yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca her ilde belediyeler tarafından desteklenen glutensiz noktaların oluşturulması gerekmektedir. Ki Kütahya bu konuda girişimlere başlamıştır. Ürünlerin ve hammaddenin Türkiye'de üretime teşvik edilerek fiyat farkının düşürülmesi hedeflenmektedir. Temel ihtiyaç olan ekmek 15 TL'dir. Kargo ücreti eklendiğinde 18 TL'ye yükselmektedir. En temel olan ihtiyacın fiyatının böyle olması adil değildir. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan, hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA