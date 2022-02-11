Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi hakkında işlem başlatıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan 7 yaşındaki Ahmet Dal'ın annesi Nurşin Dal, çocuğunun zaman zaman 'Anne beni eve götür' diye sayıkladığını söyledi. Ahmet'e saldıran köpeğin sahibi olduğu öne sürülen kişi hakkında da işlem başlatıldı.

?Girmeli Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan Ahmet Dal, köpeklerin saldırısına uğradı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Ahmet, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ahmet Dal, buradan da Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Jandarma Komutanlığı ekipleri Girmeli Mahallesi'nde çalışma yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Ahmet'e saldıran köpeğin bir vatandaşa ait çoban köpeği olduğu belirtildi. Ekipler, ismi açıklanmayan bu kişi hakkında işlem başlattı.