Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?
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Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?

Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?
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Son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilen Ahmet Dönmez, 2000 yılı başında gazeteciliğe adım attı. Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?

Son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilen Ahmet Dönmez, 2000 yılı başında gazeteciliğe adım attı. Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?

AHMET DÖNMEZ KİMDİR?

Ahmet Dönmez, 30 Mayıs 1978 Antakya doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İskenderun, Sinop, Kırıkhan ve Antakya'da farklı okullarda okuyan Ahmet Dönmez, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girdi. 2000 yılı başında gazeteciliğe adım atan Ahmet Dönmez, İstanbul'da muhabirlik hayatına başladı. 2009 yılına kadar burada devam ettikten sonra 2 yıl Politika Servisi editör yardımcılığı görevinin ardından 2011 Ağustos'unda Ankara'ya tayin oldu ve tekrar muhabirliğe döndü. Kayyuma devredilene kadar Ankara'da Başbakanlık muhabirliği yaptı. Ahmet Dönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir?
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Ahmet Dönmez kimdir? Gazeteci Ahmet Dönmez kaç yaşında, nerelidir? - Haberler
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