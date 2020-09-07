Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay nereli, kaç yaşında?
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Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay nereli, kaç yaşında?

Didim Belediye Bakanı Ahmet Deniz Atabay hayatı araştırılıyor. Atabay, İstanbul'da doğdu ve eğitimini de İstanbul'da tamamladı. Ardından Fransa'da Fransızca eğitimi aldı. 1989 yılında Didim'e yerleşen Ahmet Deniz Atabay biyografisi haberimizde.

Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay nereli, kaç yaşında?
07.09.2020 08:44 | Son Güncelleme: 07.09.2020 08:49

Ahmet Deniz Atabay, Didim'de turiz alanında faaliyet gösteriyor. 'Didim Turizm Derneği Başkanlığı'nı yürüten Atabay,'Didim Rotary Kulübü' ve 'Didim Yelken Kulübü' kuruculuğu gibi görevler üstlendi. 30 Mart 2014 seçimlerinde bu yana Didim Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

AHMET DENİZ ATABAY KİMDİR?

Atabay, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Kadıköy'de lise eğitimini tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Fransızca bölümü ve sonrasında Fransızca eğitimini Fransa'da bitirdi.

Türkiye'ye dönüşünden itibaren petrol, sağlık ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Deniz Atabay, 1989 yılındaDidim'e yerleşti. Yaptığı 2 otel inşaası ile birlikte Didim'de turizm sektörüne başarılı bir giriş yaptı. 4 dönem boyunca 'Didim Turizm Derneği Başkanlığı'nı yürüten Atabay, bu süre zarfında 'Didim Rotary Kulübü' ve 'Didim Yelken Kulübü' kuruculuğu olmak üzere Didim'de turizm adına pek çok değerli projeye imza attı.

Ahmet Deniz Atabay kimdir? Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay nereli, kaç yaşında?

Ahmet Deniz Atabay, evli ve 2 kız 1 erkek çocuk sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Atabay, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bir kez daha Didim Belediye Başkanı seçildi ve 6 yıldır bu görevi sürdürüyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 09:17:54. #1.14#
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