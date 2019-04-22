Ahmet Davutoğlu: Yeni sistem halkın beklentilerini karşılamıyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'yi eleştirdiği yazısında cumhurbaşkanlığı sisteminin halkın beklentilerini karşılamadığını söyledi. Sistem değişikliğini içeren son Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önce ilettiğini belirten Davutoğlu, "Ne yazık ki geçen sürede yaşadıklarımız bu endişelerimi haklı çıkarmıştır." dedi.

Türkiye'nin sivil, demokratik ve bütüncül bir anayasa olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Sistem değişikliğini içeren son anayasa değişikliği paketinin TBMM'ne sunulmasından hemen sonra kaygı ve önerilerimi sözlü ve yazılı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştim. Ne yazık ki geçen sürede yaşadıklarımız bu endişelerimi haklı çıkarmıştır. Üzülerek belirtmeliyim ki yeni sistem, hem yapılanması hem de uygulama tarzı itibariyle milletimizin beklentilerini de karşılamamaktadır. Bu çerçevede, sistem değişikliğine ilişkin ciddi ve samimi bir muhasebe yapmamız gerekmektedir." sözleriyle cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle