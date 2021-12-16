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Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması

Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması
AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, yeni asgari ücret zammına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.

Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar."

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AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri

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