Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez
AK Parti'den ayrılarak kendi siyasi örgütü Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Davutoğlu Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu belirterek, "Krizi görmeyen krizi çözemez. Ülkede adalet sarsıldı" dedi
18.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:57
AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Taksim Toplantıları adı altında yapılan toplantıda konuşan Davutoğlu, "Türkiye'de siyasi parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapıların başarılı olma imkanı yoktur" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com