Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez
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Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez

AK Parti'den ayrılarak kendi siyasi örgütü Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Davutoğlu Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu belirterek, "Krizi görmeyen krizi çözemez. Ülkede adalet sarsıldı" dedi

18.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:57
Ahmet Davutoğlu: Türkiye'de ekonomik kriz var, krizi görmeyen krizi çözemez

'den ayrılarak 'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, partisinin "gelecek vizyonu" konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Taksim Toplantıları adı altında yapılan toplantıda konuşan Davutoğlu, "Türkiye'de siyasi parti oluşumunda tek bir kimliğe bürünen yapıların başarılı olma imkanı yoktur" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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