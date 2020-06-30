Ahmet Davutoğlu: Siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. View on euronews Kaynak: Euronews.com