Ahmet Davutoğlu: Siyasi hırsı ve kini için hiçbir engel tanımayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
30.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:50
Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına tepki gösterken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. View on euronews
Kaynak: Euronews.com