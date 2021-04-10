Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Politika
Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti çalışmaları için geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlayan Davutoğlu, o dönemin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle andı. Başbakanlık görevinin ardından da Şanlıurfa'daki tüm sorunları yakından takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Bundan sonra da sorunları sürekli gündeme getireceğiz. Suruç, Hilvan ve Siverek'te sulama problemlerinin ortaya çıkardığı sorunları yakinen takip ediyoruz" dedi.Davutoğlu, daha sonra çeşitli meslek odalarını ziyaret ettikten sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki esnafı ziyaret etti.


Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da
Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Hulusi Akar Ziya Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:36:04. #1.16#
title