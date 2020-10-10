Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı
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Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı

10.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:01
Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen kongrede, partililer içeriye maske ve ateşleri ölçülerek alındı. Kongrede partilileri selamlayan Davutoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mersin İl Kongresi ile birlikte 41'inci kongrelerini düzenlediklerini belirten Davutoğlu, büyük kongreyi yapmaya hak kazandıklarını söyledi. 81 ilde kongrelerini gerçekleştireceklerini belirten Davutoğlu, "1946 seçimlerinde sandıklara el koymak isteyen jandarmaya karşı 'sandık namustur' diyerek sandıkların üzerine kapanan Arslanköylü kadınların destanına tanıklık eden Mersin, bir destana daha tanıklık ediyor. Mersin'in her ilçesinde her beldesinde teşkilatlanacağız" dedi.Davutoğlu, konuşmasının ardından kara yoluyla Osmaniye'ye doğru hareket etti.


Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı
Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı
Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin İl Kongresi'ne katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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