Ahmet Davutoğlu partileşme sürecine hız verdi; yeni partinin ilkeleri neler olacak?

17.09.2019 16:15

İhraç istemiyle disipline sevk edildiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) geçtiğimiz cuma günü istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çalışmaları hızlanıyor.



Euronews'ün ulaştığı Davutoğlu'nun ekibinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Davutoğlu'nun partisi en geç birkaç ay içerisinde resmileşeceğini; ancak şu an için Meclis'te grup kurmak yerine 2023 yılında gerçekleşecek seçimlere dek yerelde güç kazanmasının hedeflendiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle