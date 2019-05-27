Ahmet Davutoğlu'nun Yeni Partiyi Ne Zaman Kuracağı Belli Oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmasına ilişkin, Ramazan ayının başından sonbahara kadar çalışmalar yürüteceği öne sürüldü. Ahmet Davutoğlu'nun koşullar uygun olursa harekete geçeceği iddia edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı söylentileri yeniden gündem oldu. 22 Nisan'da yayımladığı açıklamayla uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarına hız verdiği Ankara kulislerinde konuşuluyor.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

Ahmet Davutoğlu bugün Diyarbakır'da devam edeceği iftar programını 2 Haziran'da Konya'da tamamlayacak. Davutoğlu'nun bayramın ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını ve eleştirilerini sürdüreceği kaydediliyor.

SONBAHAR AYLARINA KADAR ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Davutoğlu'na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu'nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini söylüyor. Davutoğlu'nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor.