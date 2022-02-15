Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti - Haberler
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Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

AA, Orhan Onur Gemici - Güncel
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Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi vefat etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge hayatını kaybetti.

Eşi Sare Davutoğlu'nun babası Misge'nin vefat ettiğini Twitter hesabından duyuran Davutoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhterem kayınpederim Hulusi Misge, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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