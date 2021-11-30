Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu - Haberler
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Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Ahmet Davutoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Açıl'ın vefatı dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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