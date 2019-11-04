Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.

04.11.2019 21:07
Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.


Davutoğlu, yayımladığı basın bildirisinde, İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük olmadığını belirterek "üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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