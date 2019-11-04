Ahmet Davutoğlu'ndan 'bedelsiz arazi kıyağı' iddialarına cevap

04.11.2019 21:07

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne bedelsiz arazi kıyağı hakkındaki habere yalanlama geldi.



Davutoğlu, yayımladığı basın bildirisinde, İstanbul Şehir Üniversitesi için yapılan tahsis ve devir süreçlerinde hiçbir usulsüzlük olmadığını belirterek "üniversiteye yapılan arazi devri kanunlara ve usullere tamamen uygundur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle