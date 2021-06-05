Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Zeydan Karalar'a Nezaket Ziyaret
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Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Zeydan Karalar'a Nezaket Ziyaret

Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Zeydan Karalar'a Nezaket Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Zeydan Karalar'a nezaket ziyaretGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Merkez Yöneticileri ile Adana İl Başkanından oluşan parti heyeti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Ahmet Davutoğlu'ndan Başkan Zeydan Karalar'a nezaket ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Merkez Yöneticileri ile Adana İl Başkanından oluşan parti heyeti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, Ahmet Davutoğlu kendi yazdığı "medeniyetler ve şehirler" kitabını Zeydan Karalar'a hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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