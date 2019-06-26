Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a yeni parti teklifi

Son yılların en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden olan Ali Babacan'ın parti kurmasına yönelik tartışmalar, İstanbul yerel seçimlerinin tekrarı neticesinde ivme kazandı.

'Mütedeyyin demokratlar' Babacan ve kurmayları siyasi arenaya dönüş yapıyor. AK Parti'de önemli pozisyonlarda yöneticilik yapmış isimleri de bünyesinde barındıran oluşum dış politikada 2007 dönemine atıfta bulunarak; kendini merkezde tanımlayanlara, merkez sola, muhafazakar kesime ve liberallere çatı olmayı hedefliyor. Euronews.com'da Görüntüle