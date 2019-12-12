Ahmet Davutoğlu kimdir?
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Ahmet Davutoğlu kimdir?

Aylardır üzerinde birçok tartışmanın döndüğü eski Başbakan Ahmet Davutoğlu 17 yıllık AK Parti iktidarının en önemli isimlerinden biri. Eski Başbakan Davutoğlu, görevden alındıktan sonra zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yolları tamamen ayrıldı.

12.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:31
Ahmet Davutoğlu kimdir?

Aylardır üzerinde birçok tartışmanın döndüğü eski Başbakan 17 yıllık AK Parti iktidarının en önemli isimlerinden biri. Eski Başbakan Davutoğlu, görevden alındıktan sonra zaman içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yolları tamamen ayrıldı.


Ahmet Davutoğlu, 'nın Taşkent ilçesinde 26 Şubat 1959 tarihinde babası Duran ve annesi Memnune'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olan Davutoğlu, 1983-84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini bitirdi. Eşi Sare hanım ile evli olan Davutoğlu, dört çocuk basası. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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