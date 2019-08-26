Ahmet davutoğlu hakkında suç duyurusu

26.08.2019 19:15

HÜSEYİN Avni Sipahi, Sakarya'da yaptığı konuşma nedeniyle eski Başbakan Ahmet Dauvutoğlu hakkında, "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında, Sakarya'da yaptığı konuşma nedeniyle, "Suçu bildirmeme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada suç işlediğini öne süren Hüseyin Avni Sipahi, bir dilekçe ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, "Suç bildirmeme" suçunu düzenleyen TCK'nın 278. maddesi kapsamında kovuşturma yapılmasını istedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Davutoğlu'nun 2014-2016 yılları arasında başbakanlık yaptığını, bir dönem Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde söz ve yetki sahibi olduğunu hatırlatan Sipahi, Davutoğlu'nun 23 Ağustos 2019 günü basında bazı açıklamalarının yer aldığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kez mecliste çoğunluğu kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Davutoğlu'nun basında yer alan açıklamalarına ve 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye'de yaşanan terör saldırılarına yer verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, sakat kalması, bir kısmının da sağlıklarına kavuşabilmek için halen tedavi oluyor olması karşısında tüm bu yaşanan insanlık suçu niteliğindeki olaylara sebep olup insan hayatına kasteden, bunları organize eden, bizzat içinde bulunan kişi veya kişileri yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere bilmesine rağmen açıklamayan şüpheli açıkça suçu ve suçluyu gizlemiş ve halen de gizlemektedir" denildi.

Sipahi, Davutoğlu hakkında, "Suçu bildirmeme" suçundan kovuşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını istedi.

Suç duyurusunda bulunan Hüseyin Avni Sipahi, 31 Mart seçimlerinde Demokrat Parti'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olmuş ve CHP üyesiyken Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı sırada görevden alınıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine partiden istifa etmişti.

Kaynak: DHA