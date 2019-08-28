Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya’da yaptığı konuşmasından dolayı Ahmet Davutoğlu hakkında “Anayasayı İhlal, Terör Suçu” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

28.08.2019 10:45
Ahmet Davutoğlu hakkında 'Anayasayı ihlal'den suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya'da yaptığı konuşmasından dolayı Ahmet Davutoğlu hakkında "Anayasayı İhlal, Terör Suçu" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Ahmet Davutoğlu Sakarya'daki konuşmasında, "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır" demişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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