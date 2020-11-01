Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi
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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi

01.11.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:10
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu, partisince ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin, Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla düzenlenen ve tek genel başkan adayı olduğu kongrede, kullanılan geçerli oyların tamamını aldı.

Kayıtlı 1010 delegeden 842'sinin oy kullandığı seçimde 13 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 829 oyun tamamını alan Ahmet Davutoğlu, partisinin ilk olağan kongresinde genel başkanlığa seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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