Ahmet Dal sağlık durumu ne? Mardin köpek saldırış Ahmet Dal iyileşti mi? - Haberler
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Ahmet Dal sağlık durumu ne? Mardin köpek saldırış Ahmet Dal iyileşti mi?

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Ahmet Dal sağlık durumu ne? Mardin köpek saldırış Ahmet Dal iyileşti mi?

Mardin, Nusaybin Girmeli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Mardin köpek saldırış Ahmet Dal iyileşti mi? Ahmet Dal sağlık durumu ne?

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Ahmet Dal, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ahmet Dal sağlık durumu ne? Mardin köpek saldırış Ahmet Dal iyileşti mi?

AHMET DAL SAĞLIK DURUMU NE?

Mahallelinin müdahalesiyle köpekler, çocuktan uzaklaştırıldı. Yüzünden, kollarından ve başından yaralanan Dal, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet Dal, buradan Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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