Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi
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Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi

Ahmet Çörekçi cezaevine gönderildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Şubat davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Çörekçi tutuklandı.

28 Şubat davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ahmet Çörekçi tutuklandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan emekli orgeneral Ahmet Çörekçi polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Mahkemedeki işlemleri tamamlanan Çörekçi, Silivri Cezaevi'ne gönderildi..


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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